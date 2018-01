''Meer toezicht op kleine vliegvelden niet nodig''

Meer toezicht zoals de Koninklijke Marechaussee wil, is op het vliegveld op Ameland niet nodig. Dat zegt assistent-havenmeester Durk Venema van het vliegveld. Volgens hem lopen alle vluchten buiten het Schengen-gebied al via de douane op het vliegveld van Texel. Bovendien moeten alle vluchten van tevoren worden aangemeld, zodat er een havenmeester op de toren zit en een auto van de brandweer paraat staat.

Drugs- en mensenhandel

Alle gegevens worden doorgegeven aan de douane, politie en het CBS. De douane is daarnaast veel aanwezig op het vliegveld. Op het vliegveld werken één havenmeester en dertien assistent-havenmeesters, allemaal vrijwilligers. De Marechaussee pleit voor meer toezicht om drugs- en mensenhandel tegen te gaan. Het zou nu vaak voorkomen dat criminelen vrij spel hebben op kleine vliegvelden.

In 2016 werden drie Zweden aangehouden die via de airstrip in Drachten cocaïne smokkelden.