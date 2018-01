Sipke Hulshoff: ''Een zware, maar terechte overwinning''

''De regen bleef op het voetbalveld liggen, de wind waaide om ons heen, maar de punten waren positief!'' Dat zei trainer Sipke Hulshoff na afloop van de wedstrijd tegen Jong AZ in Alkmaar. Sportclub Cambuur pakte daar voor de tweede keer in vier dagen de winst. ''De omstandigheden waren vrij zwaar, maar dit is uiteindelijk een terechte overwinning voor ons'', volgens Hulshoff.

''De eerste helft was heel matig. Het was lastig om in balbezit te blijven. In de tweede helft hebben we het veel beter opgepakt. We waren vrij kritisch in de rust, maar daarna werden we beter.'' Toch was het voor Cambuur nog wel zaak om scherp te blijven. ''1-0 blijft 1-0. Er hoeft maar iets te gebeuren, en dan ligt de bal er weer in'', zei Hulshoff.

Mentale wedstrijd

Voor Kevin van Kippersluis speelde de strijd zich vooral in het hoofd af. ''Dit zijn hele mentale wedstrijden'', zo zegt de aanvallende middenvelder. ''Het zit vooral in de kop, deze moet je op karakter winnen. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar we hebben de aansluiting nu weer te pakken. We hebben afgesproken dat de standaard omhoog moet, dat we punten moeten pakken. De eerste helft was niet om aan te gluren, maar de punten zijn binnen en op naar de volgende wedstrijd tegen Jong Ajax.''