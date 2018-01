Schoolfusie Steggerda en De Blesse eerst van de baan

De voorgenomen fusie van de basisscholen van Steggerda en De Blesse gaat vooreerst niet door. De gemeenteraad van Weststellingwerf zou dit jaar een besluit nemen om openbare basisschool De Triangel in Steggerda op te heffen en te laten fuseren met de openbare Dorpsschool in De Blesse. Maar nu blijkt dat de ouders niet op een lijn zitten. De medezeggenschapsraad van De Traingel heeft daarom op de rem getrapt, tot verbijstering van de gemeenteraad. Die wil dat nu eerst wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is, voordat ze een beslissing nemen.