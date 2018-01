Nieuwe coalitie moet einde maken aan onrust op Ameland

De gemeente Ameland heeft maandagavond een nieuw college aangesteld. De fracties van Algemeen Belang Ameland (ABA), CDA, PvdA en VVD vormen de nieuwe coalitie. Piet IJnsen (ABA) en Joop Lodewijks (CDA) zijn als wethouders benoemd. Binnen de eerdere coalitie van Algemeen Belang Ameland en Ameland '82 was vorige week onrust ontstaan, toen bekend werd dat een raadslid van ABA na de verkiezingen een overstap wil maken naar het CDA. Ameland '82 zei daarom het vertrouwen op.

Een week later is die partij echter in de oppositie beland. Fractievoorzitter Rudolf Teuben van Ameland '82 noemt het 'beschamend' dat hun wethouder Peter Pot op deze manier afscheid moet nemen.