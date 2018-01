Superbus Ockels komt door fraudezaak niet naar Duinen Zathe

De superbus van oud-astronaut Wubbo Ockels komt niet naar attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Volgens het Dagblad van het Noorden ziet de TU Delft er vanaf nu er een fraude-onderzoek loopt tegen de Bikkel Groep, waar het park onderdeel van is. Dat er vergaande plannen waren om de Superbus naar Appelscha te halen, werd maandag duidelijk in de rechtszaak tegen de twee directeuren van de Bikkel Groep. De FIOD deed in 2016 een inval bij het bedrijf. De superbus gaat nu naar het Transport Museum in Lelystad. De superbus voor 23 passagiers kon een snelheid van 250 kilometer halen en had op de A7 moeten rijden, maar in de praktijk bleek dat die plannen niet haalbaar waren.