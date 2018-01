Akkoord over nieuwe cao openbaar vervoer

De vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in het openbaar vervoer. Dat is bekend gemaakt door de vakbond CNV Vakmensen. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar, vermindering van de werkdruk, de rol van uitzendkrachten en opleiding.

Chauffeurs uit het openbaar vervoer staakten eerder dit jaar massaal voor een nieuwe cao. Daarbij was de hoge werkdruk, naast een loonsverhoging, een van de belangrijkste punten. Chauffeurs klagen dat ze bijna geen tijd hebben om te plassen als dat nodig is.

Volgens Sanne van der Meulen van het CNV heeft de staking van vorige week duidelijk geholpen. ''Met dank aan de staking is de boel weer in beweging gebracht'', zegt ze. Ze noemt het resultaat dat nu is bereikt, verdiend.

De nieuwe cao geldt voor 12.000 werknemers in de openbaar vervoer-sector.