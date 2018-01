Douwes van nominatielijst Vrouw in de Media Award gehaald

De organisatie van de Vrouw in de Media Award heeft Jenny Douwes uit Drachten van de lijst met genomineerden verwijderd. Volgens Janneke van Heugten, lid van de organisatie, was er niet genoeg bekend over de achtergrond van Douwes.

Jenny Douwes kwam in december wereldwijd in het nieuws bij de blokkade van het Zwarte Piet-protest in Joure. Volgens Van Heugten was Douwes bij de organisatie voorgedragen, omdat ze kinderen wou beschermen bij het protest. Van Heugten kende Jenny helemaal niet. Toen ze op zoek ging naar informatie werd al gauw duidelijk dat Douwes veel in de media was geweest. Dat leek haar genoeg om haar op de lijst van genomineerden voor de award te zetten.

Volgens Van Heugten bleek later dat er mogelijk een verband is tussen de rol van Douwes bij het protest en eventuele strafbare feiten, zoals het blokkeren van de openbare weg, het veroorzaken van gevaar op de weg en het tegenhouden van een betoging. Omdat het onderzoek daarnaar waarschijnlijk niet klaar zal zijn voor de uitreiking van de award (mid-februari), heeft de organisatie besloten om de nominatie in te trekken, zegt Van Heugten. Volgens haar heeft dat niets te maken met de eventuele mening die Douwes erop nahoudt of druk die op de organisatie is uitgeoefend.

Van Heugten geeft wel toe dat ze geschrokken en geschokt is door de grote aandacht voor de nominatie van Jenny en het intrekken hiervan op de sociale media.