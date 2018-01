Cambuur wint met klein verschil bij Jong AZ

Sportclub Cambuur heeft voor de tweede keer in vier dagen gewonnen. Maandagavond won de ploeg van Sipke Hulshoff op bezoek bij Jong AZ met 0-1. Xander Houtkoop maakte in de tweede helft de enige goal op het buiïge trainingscomplex van AZ in het Noord-Hollandse Wijdewormer.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Cambuur. Nigel Robertha had moeten scoren op aangeven van Kevin van Kippersluis, maar hij raakte de bal niet goed. Daarna waren de grootste kansen voor Jong AZ. Voornamelijk in de laatste paar minuten voor de rust werd de thuisploeg een paar keer gevaarlijk, nadat Cambuur slordig met de bal omging.

Vroeg in de tweede helft was Jong AZ opnieuw dichtbij de eerste goal. Cambuur-keeper Erik Cummins kon met zijn voet de goal van Kai Koreniuk verhinderen. Na een klein kwartier spelen in de tweede helft kwam Cambuur op voorsprong. Xander Houtkoop profiteerde van een fout bij Jong AZ en lepelde de bal over keeper Nick Olij. Daarna moest Cummins zijn ploeg weer redden, bij een hard schot van Jelle Duin. Robertha dacht vijf minuten voor tijd de klus te klaren, maar zijn goal werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond. Daarom bleef het spannend, maar Cambuur hield de voorsprong vast.

Jong AZ - Cambuur: 0-1 (0-0) 57. Xander Houtkoop 0-1

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Sai van Wermeskerken, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Jordy van Deelen; Mathias Schils, Martijn Barto, Xander Houtkoop (81. Darren Rosheuvel); Justin Mathieu (88. Alvin Daniels), Nigel Robertha, Kevin van Kippersluis (90+1. Marvin Peersman)