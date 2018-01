Rijkswaterstaat: Afsluitdijk is een ''hoofdpijndossier''

De situatie bij de Afsluitdijk is voor Rijkswaterstaat een ''hoofdpijndossier''. Dat zegt woordvoerder Melanie Mulder. Het verkeer van Fryslân naar Noord-Holland stond maandag urenlang stil op de Afsluitdijk, omdat de brug bij de Stevinsluizen vanwege een storing open bleef staan. Mulder: "De oorzaak van de storing weten we nog niet precies. Het is een technische storing."

Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wat de instantie kan doen om de problemen met de Afsluitdijk in de toekomst te voorkomen.