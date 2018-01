Initiatiefneemster gasloze dag: ''We moeten van het gas af''

Jorien Bakker is blij met alle aandacht die de gasloze dag heeft gekregen. De initiatiefneemster uit Groningen deed vorige week een oproep aan mensen in heel Nederland om deze dag geen gas te gebruiken. "We krijgen reacties uit de Randstad, uit het zuiden, uit Fryslân. Ik vind het echt geweldig."

Zelfs de NAM reageerde op Twitter: "Zij grepen de hashtag #dagzondergas aan om aan te geven hoe belangrijk aardgas is, hoeveel van onze energievoorziening afhankelijk is van gas. Maar we moeten van het gas af, want we willen een toekomst zonder aardbevingen in Groningen."

Zonder gas is het wel koud bij Jorien thuis. "Mijn vriend belde net, het is nu 13 graden. Vanavond wordt een uitdaging."

— Jorien A. Bakker (@ja_bakker) January 15, 2018