Voetbaltrainer Chris de Wagt verlaat aan het eind van dit seizoen derdedivisionist ONS Sneek. De Wagt gaat fulltime in dienst als trainer bij Jong SC Heerenveen, waar hij al als hoofdtrainer in dienst is. Beide functies zijn niet meer met elkaar te combineren.

Dat betekent dat ONS op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. De Wagt was vanaf december 2016 trainer bij de Snekers.