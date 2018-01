Veel belangstelling voor stal Jurre 495

Jelmer Chardon en zijn vrouw Anita uit Jorwert zijn alweer druk aan het werk. Echt tijd om na te genieten nemen de eigenaren van het hengst Jurre 495 niet. Jurre won afgelopen zaterdag de paardenkeuring voor de tweede keer op rij, maar er komt niet een groot feest. De Chardons weten wat er nodig is om de top te bereiken en daar ook te blijven, vertelt Jelmer. En daarom zijn ze al gewoon weer aan het werk.

Veel belangstelling voor hun stal was er wel de afgelopen dagen. Op de open dag, waar de paarden van stal Chardon waren te zien, kwamen afgelopen zondag honderden mensen af. En het regent telefoontjes met felicitaties en reserveringen voor zaad van Jurre en andere tophengsten, vertelt Chardon. De overwinning betekent dat er weer geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld nieuwe veulens. En dat is van groot belang voor de toekomst.