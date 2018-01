Tresoar in 2018: Sssstt...! Hjir flústeret de tiid

Tresoar houdt zondag 3 februari open huis en laat zien wat er allemaal in het kader van Lân fan taal gebeurt. Met het motto 'Sssstt...! Hjir flústeret de tiid' is Tresoar een jaar lang volop bezig met het vertellen van het verhaal van de Friese cultuur, literatuur en geschiedenis. Met nieuwe middelen, grote LED-schermen en vier meter hoge 'poëziemachines' presenteren dichters en kunstenaars het hele jaar door hun werk en wordt het verhaal van de visuele poëzie in Fryslân en Europa verteld. Ook zijn er het hele jaar uitstallingen, lezingen en activiteiten. Zo kunnen bezoekers de topstukken van Tresoar bewonderen, naar het middeleeuwse Oudfries luisteren en draaien er boeiende films in de Histobios.

Historisch Reisbureau

In de speciaal ingerichte ruimte in het gebouw van Tresoar kunnen bezoekers terecht bij het Historisch Reisbureau met vragen over hun Friese voorouders. Wie waren zij? Hoe zagen hun levens eruit? Met behulp van de nieuw ontwikkelde online Roots Guide maakt de bezoeker een eigen persoonlijke reisgids om zo in de voetstappen van zijn of haar voorouders te treden.