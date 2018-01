Leeuwarder breekt neus bij kroeguitzetting

Een 22-jarige inwoner van de gemeente Leeuwarden wil aangifte doen tegen de beveiliger die hem in de nacht van zaterdag op zondag uit de Leeuwarder kroeg Shooters heeft gezet. Daarbij heeft de man zijn neus gebroken. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. De kroegbaas zegt een onderzoek in te stellen naar de toedracht. "Morgen zullen wij de camerabeelden bekijken en in gesprek gaan met het beveiligingsbedrijf / de politie", schrijft hij op Facebook.

Op Facebook is veel ophef over het handelen van de beveiliger. Volgens de politie mag een beveiliger van een kroeg geweld gebruiken om een persoon aan te houden, maar daarbij is de voorwaarde dat daarna zo snel mogelijk de politie wordt gewaarschuwd. Het geweld mag niet buitenproportioneel zijn.