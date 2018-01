VIDEO: De man achter de hit 'Coño': wie is dj Puri?

Met meer dan vier miljoen streams op muziekdienst Spotify en 800.000 views op YouTube kunnen we wel stellen dat het nummer 'Coño' van de Sneker dj Akshe Puri een hit is in een groot aantal landen. Maar veel Friezen zullen hem niet kennen. Wie is deze jongen? We zochten hem op in zijn studio in Sneek.

"Het verspreidt zich als een olievlek, en dat is supercool om mee te maken voor een jongen die geboren en getogen is in Friesland." Puri begon op zijn vijftiende met de muziek en is ook gestopt met zijn hbo-opleiding om zich helemaal op de muziek te richten. "Mijn droom is om de wereld over te gaan met mijn muziek en met grote artiesten samen te werken. In 2018 zal ik laten zien wie Puri is."