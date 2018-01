Autoverkeer op de Afsluitdijk rijdt weer

Autoverkeer dat via de Afsluitdijk van Fryslân naar Noord-Holland wil, kan weer over de brug bij de Stevinsluizen. De brug was kapot, maar is weer gemaakt. Er staat nog wel een lange file op de Afsluitdijk, met zo'n anderhalf uur vertraging voor het verkeer. Vrachtverkeer kan nu ook over de brug.

Eerder maandagmiddag had Rijkswaterstaat een doorgang gemaakt naar de zuidbrug, zodat auto's er daar overheen konden. Vrachtwagens mochten er toen nog niet overheen. Het is nog niet bekend wat nu precies de oorzaak van de storing aan de brug was.