Omrop TIP: PietCast #9 Hoeveel gaat de zeespiegel omhoog?

Het weer, een van de onderwerpen waarover het meest wordt gepraat. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in meer dan alleen de voorspelling voor de komende dagen, is er de PietCast, een podcast met weerman Piet Paulusma. In de nieuwste aflevering staat klimaatverandering centraal. Want ja: hoe zit het met de stijging van de zeespiegel en welke gevolgen heeft dat voor Fryslân?

In aflevering 9 zijn Piet en Wim bij het Deltacongres in Leeuwarden. Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering? Wat zijn maatregelen die genomen kunnen worden en is er eigenlijk een échte oplossing? Dat wordt allemaal besproken op het congres en in de PietCast die hierboven te beluisteren is.

Een keer per drie weken duikt Wim Brons samen met Piet dieper het weer in. Hoe komt Piet aan zijn informatie? Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Hoe denkt Piet over de opwarming van de aarde? Allemaal onderwerpen die aan de orde kunnen komen in de podcasts over het weer.

