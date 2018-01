Kunstenaar schenkt schilderij aan veiling voor familie Remon

De Leeuwarder kunstenaar Bonny Dijkstra schenkt een schilderij aan de doneeractie voor de familie van de gestorven Remon Bruinsma uit De Westereen. Mensen kunnen op het schilderij bieden en de opbrengst is bedoeld voor het onderzoek naar de doodsoorzaak van Remon dat de familie zelf wil laten uitvoeren. Remon was vier weken lang vermist, zijn lichaam werd op nieuwjaarsdag gevonden in het water van de Prinsentuin in Leeuwarden. Eerder werd al bekend dat er alcohol in het lichaam van Remon was gevonden.

De familie wil nu zelf onderzoek laten doen en heeft ook een advocaat nodig. Dat kost veel geld. Op de Facebookpagina van de doneeractie is te zien dat meer dan 700 mensen al bijna 9000 euro hebben gestort. Daar komt de opbrengst van de veiling van het schilderij van Dijkstra nog bij.