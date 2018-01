Russische bommenwerpers boven Wad onderschept

Belgische F-16's hebben maandagmorgen bij de Waddeneilanden twee Russische bommenwerpers onderschept. Daarbij gingen de Belgen door de geluidsbarrière, zodat in het noordoosten van Nederland een knal was te horen. De Russen werden onderschept omdat er geen radiocontact met ze was. Ze zijn begeleid richting Groot-Brittannië, waar twee Britse jachtvliegtuigen het hebben overgenomen.

De Belgen bewaken op dit moment het luchtruim van de Benelux. Omdat hun F-16's voor de terugreis moesten bijtanken, is de vliegbasis Leeuwarden wat eerder opengegaan dan normaal.