De actie om geld in te zamelen voor de gedupeerden van de brand in Het Lichtpunt in Kollumerzwaag heeft 5.300 euro opgeleverd. Bewoners van acht appartementen raakten alles kwijt bij de brand in december. Om geld in te zamelen is onder andere een krystfair gehouden. Ook lokale ondernemers schonken geld.

Iedere bewoner krijgt bijna 700 euro. Het geld wordt dinsdag aan de gedupeerde bewoners overhandigd.