De PVV in Achtkarspelen heeft zijn kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dat gebeurde maandag in Drachten, in aanwezigheid van PVV-voorman Geert Wilders. Op de lijst staan zes kandidaten, met Harrie Graansma uit Boelenslaan als lijsttrekker. Graansma zit op dit moment al voor de PVV in de staten.