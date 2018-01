Dag zonder gas uit solidariteit met Groningers

Het is maandag de eerste gasloze dag. Het gaat om een initiatief van Jorien Bakker uit Groningen. Vorige week deed ze de oproep aan mensen in heel Nederland om op deze dag geen gas te gebruiken. Niet koken op het fornuis en ook de verwarming niet aan. De actie moet oproepen dat mensen laten zien dat ze solidair zijn met de Groningers, die door de aardbevingen volgens haar in de kou staan.

In Friesland wonen al veel mensen zonder gasaansluiting. Zo hebben de woningen in de nieuwe wijk Zuidlanden bij Leeuwarden geen gasaansluiting. Ook steeds meer particulieren stappen over. Het Leeuwarder bedrijf Technea verkoopt steeds meer pelletketels. Met zo'n ketel heb je geen gas meer nodig en bespaar je bovendien geld.