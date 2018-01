Klanten WMO-vervoer ontevreden over aanbieder Jobinder

Klanten van het WMO-vervoer in de gemeente Ferwerderadiel zijn nog steeds erg ontevreden over de nieuwe aanbieder Jobinder. Om een taxirit aan te vragen, hebben de klanten een persoonlijke pas nodig met een nummer, maar veel WMO-klanten in die gemeente wachten nog steeds op hun pas. Dat betekent dat iedere rit apart moet worden aangevraagd. Het leerlingenvervoer lijkt intussen beter op de rit te zijn.

Jammer

Voorzitter Pytsje de Graaf van mobiliteitscentrum Jobinder zegt in een reactie dat ze het bijzonder jammer vindt dat sommige WMO-klanten nog steeds geen pasje hebben. Ze voegt eraan toe dat het aantal klachten dat Jobinder krijgt volgens haar gegevens op het moment snel afneemt. Mensen die langer dan een halfuur op hun rit moeten wachten, moeten dat direct melden, zegt ze, dan wordt de zaak opgelost.