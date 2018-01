De politie onderzoekt hoe het kan dat een politiemedewerker in Warten een huiszoekingsbevel heeft verloren. Het televisieprogramma Hart van Nederland meldde zondagavond dat een van de verslaggevers dat bevel had gevonden bij het draaien van een reportage over een ander onderwerp.

De politie heeft inmiddels contact gehad met de verdachte voor wie het huiszoekingsbevel was afgegeven, en ook met het slachtoffer. Het zou daarbij gaan om een zedenzaak. De politie erkent dat er een fout is gemaakt.