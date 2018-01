Verkeer dat maandagmiddag van Fryslân naar Noord-Holland wil, moet rekening houden met vertraging. Door een storing rond het middaguur blijft de brug bij de Stevinsluitzen op de Afsluitdijk open staan. Hoe lang dat probleem nog gaat duren, is niet bekend. Er staat intussen een file.

Verkeer in de richting van Amsterdam wordt intussen geadviseerd om via Emmeloord te rijden (via de A7, A6 en A1).