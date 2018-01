Stichting mag toch Fries gebruiken van belastingdienst

De Stichting Frysktalige Oekumenyske Tsjinsten mag toch als ANBI-organisatie de belastingaangifte doen. Dat is de uitkomst van anderhalf jaar procederen. De stichting raakte de status eerder kwijt omdat de website van de stichting in de Friese taal was, en niet in het Nederlands. Volgens de belastingdienst is dat een eis om in aanmerking te komen voor de ANBI-status. Deze status is belangrijk omdat donateurs van de stichting dan hun giften bij de belasting in mindering kunnen brengen bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De stichting is blij dat alles nu weer "gewoon kan doorgaan."