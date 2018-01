Betere kansen voor kinderen met 'Gouden Handen'

De Friese scholen voor praktijkonderwijs en de Friese MBO's gaan meer samenwerken om kwetsbare leerlingen een betere kans op betaald werk te geven. Veel mensen kennen ze misschien wel: de jongens en meiden die bijna allergisch zijn voor theorieboeken, maar wel gouden handen hebben. Precies op deze groep wil de onderwijssamenwerking zich richten.

Donderdag tekenen de scholen een convenant hierover. Hier zijn ook de landelijke bobo's Paul Rosenmöller van de VO-raad en Ton Heerts van de MBO-raad bij aanwezig. De Friese scholen die aan de samenwerking mee gaan doen zijn onder andere de Zamenhof van CSG Comenius in Leeuwarden, ROC Friese Poort, Nordwin College en het Friesland College.

De praktijkscholen en het MBO onderwijs spreken met elkaar af dat leerlingen makkelijker de overstap moeten kunnen maken tussen praktijkscholen en het reguliere MBO. Een screening moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat duidelijk wordt of de leerling naar MBO niveau 2 kan doorstromen, of dat hij of zij beter af is op een arbeidsplaats. Ook zal er een voorbereidingsprogramma worden ontwikkeld, zodat de kinderen kunnen leren hoe het onderwijs in het MBO precies in zijn werk gaat.