Tresoar zoekt avontuurlijke auteur voor project Oare Wurden

Voor het literaire uitwisselingsproject Other Words/Oare Wurden zoekt Tresoar een Friese schrijver die de uitdaging aandurft om komende zomer acht weken lang in het Ierse Dublin te wonen en te werken. De auteur doet daar inspiratie op, legt contacten en neemt deel aan culturele activiteiten. Van de activiteiten houdt hij of zij een verslag bij op internet. De schrijver moet een plan indienen met wat hij of zij van plan is om te doen. Het verblijf moet resulteren in een literair werk van maximaal 5.000 woorden in het Fries. Belangstellenden kunnen tot 15 maart hun voorstel indienen. Een jury beoordeelt de voorstellen.

Oare Wurden

Het project Other Words/Oare Wurden is een internationaal literair uitwisselingsproject. Doel is om een netwerk op te bouwen van schrijvers in kleine en minderheidstalen in Europa. Naast Fryslân doen en Baskenland, Ierland, Slovenië en Macedonië mee aan het project. Eerder verbleven al Friese schrijvers in San Sebastián (Baskenland), Bitola (Macedonië) en Maribor (Slovenië). Ook heette Leeuwarden al vier buitenlandse schrijvers welkom. Al het werk komt in vertaling in vijf talen op de website van Oare Wurden/Other Words en zal op termijn verschijnen in een boekwerk. Kijk voor de functie op de uitvoerige beschrijving.