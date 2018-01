VIDEO: Weerman Gerrit Hiemstra: We krijgen minder vaak vorst

"Over vijftig jaar zijn de winters minder vaak koud en krijgen we minder vaak vorst en sneeuw en ijs" dat vertelt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Het schooltelevisieprogramma Tsjek zocht de Friese weerman op de redactie van het journaal op. Het weer is elke dag anders en het gemiddelde daarvan is het klimaat. "Het klimaat verandert omdat er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen door uitstoot van CO2 door fabrieken, auto's en koeien. Daardoor warmt de aarde op. Naast dat de winters dus minder koud worden, worden de zomers warmer."