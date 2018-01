IFKS zeilt voortaan ook op zondag

Dit jaar wordt er voor het eerst op zondag gezeild in de IFKS. De wedstrijd bij Stavoren wordt op zondag 19 augustus gehouden. De rustdag wordt dan verzet naar een dag later in dezelfde week. Op die dag kunnen dan ook de wedstrijden ingehaald worden, die op een eerder moment, bijvoorbeeld door slecht weer, niet door konden gaan.

Het revolutionaire besluit moet de werkdruk verlagen. Het bestuur had eerst de schippers om advies gevraagd en heeft daarna nog overleg gevoerd met de wedstrijdleiding, plaatselijke commissies en de provincie.