Haije Sybesma op 79-jarige leeftijd gestorven

Oud-burgemeester van Dongeradeel Haije Sybesma is zaterdag op 79-jarige leeftijd gestorven. Sybesma begon in 1969 als burgemeester van Zuidhorn in Groningen en werd in 1976 burgemeester van Dokkum, de voorloper van de latere fusiegemeente Dongeradeel. Hij werkte daar tot en met 1999. Daarna was Sybesma waarnemend burgemeester van de gemeente Kampen. Hij maakte daar de moord op Maartje Pieck mee en deed toen een oproep op het DNA van alle Nederlanders in een databank op te slaan.

Na Kampen was Sybesma nog tijdelijk burgemeester op Schiermonnikoog. Sybesma had daarnaast allerhande functies op het gebied van politiek, rechtspraak, onderwijs en gezondheidszorg.