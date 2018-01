Jongeren op het platteland hebben vaker auto en rijbewijs

Maar 11 procent van de inwoners van Schiermonnikoog tussen de 18 en de 30 jaar heeft een auto. In geen enkele andere Nederlandse gemeente ligt dat cijfer zo laag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het heeft voor een deel te maken met de autovrije status van het eiland. Al hebben sommige bewoners wel degelijk een auto op Schiermonnikoog.

Het CBS heeft gekeken naar hoeveel jongeren een auto en een rijbewijs hebben. Hierbij valt op dat jongeren op het platteland veel vaker een rijbewijs en een auto hebben dan in de stad. En dat is niet alleen landelijk zo, want ook in Fryslân zelf is een verschil te zien tussen bijvoorbeeld Leeuwarden en de rest van de provincie.

In Leeuwarden heeft maar 20 procent van de jongeren een auto, terwijl 60 procent een rijbewijs heeft. Daar tegenover staat bijvoorbeeld Dantumadeel waar 80 procent van de jongeren een rijbewijs heeft en 37 procent een auto. De jongeren in Achtkarspelen staan met 42 procent bovenaan als het gaat om het in bezit hebben van een auto. Verreweg de meeste Friese gemeenten zitten boven of op het landelijke gemiddelde. Alleen Leeuwarden, Harlingen, Vlieland en Schiermonnikoog zitten eronder.