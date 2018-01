In Waterpark Zwartkruis bij Noardburgum hebben maandagochtend twee chalets in brand gestaan. De afstand tussen die chalets is zo'n honderd meter. De brandweer zegt dat beide chalets als verloren beschouwd moeten worden. Er is hard gewerkt om te voorkomen dat het vuur over kon slaan naar nog een derde chalet.

Beide chalets stonden op de rol om later dit jaar gesloopt te worden. Het gas en de elektra was al afgesloten. De chalets moeten plaatsmaken voor stenen recreatiewoningen.