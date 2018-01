Asbest vrijgekomen bij brand Wolvega

Bij een brand aan de Van Helomalaan in Wolvega is in de nacht van zondag op maandag asbest vrijgekomen. De brandweer werd rond twee uur opgeroepen voor een brand in een vrijstaande garage. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een flat. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de asbest opruimen.