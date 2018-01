Informatie over zedenzaak met minderjarige op straat

De Friese politie heeft in Warten een huiszoekingsbevel met gevoelige informatie over een zedenzaak met een minderjarige verloren. Dat meldt het televisieprogramma Hart van Nederland zondagavond. Een verslaggever van dat programma vond het papieren huiszoekingsbevel bij het draaien van een reportage over een ander verhaal.

Op het document staat dat de huiszoeking op een andere plaats in Fryslân werd gedaan, vanwege mogelijke ontuchtige handelingen met een minderjarige. Er staat veel persoonlijke informatie over de verdachte op het papier, en ook dat de politie de man zou arresteren.

Volgens Hart van Nederland heeft een agent het bevel waarschijnlijk verloren. Een woordvoerdster van de politie zou verbaasd hebben gereageerd. Volgens haar had zoiets niet mogen gebeuren. De familie van de verdachte zou geschokt zijn door de fout van de politie.