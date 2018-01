Hoog bezoek zondag bij zwembad It Gryn in Stiens. Olympisch kampioen Maarten van der Weijden was een van de deelnemers aan de open Friese Kampioenschappen ijszwemmen. Een koud kunstje voor Van der Weijden zou men denken, maar: "Ik houd eigenijk helemaal niet van koud water", zegt hij voordat hij het water ingaat.