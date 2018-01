Bobsleeërs zeventiende bij wereldbeker in Sankt Moritz

De Nederlandse viermansbob van Ivo de Bruin is zondag als zeventiende geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz. De Bruin, met in zijn eigen team ook Jeroen Piek uit Heerenveen, eindigde in de eerste run als negentiende en zette daarna de vijftiende tijd neer. De overwinning ging in 2.08.42 naar het team van de Duitse piloot Johannes Lochner. Hij bleef de bob van landgenoot Francesco Friedrich met 0.14 voor. Het brons in Sankt Moritz ging naar het Canadese team.

De Nederlanse bobsleeërs konden zich al niet meer plaatsen voor de Olympische Spelen in Pyeongchang.