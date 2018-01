Sjinkie Knegt: ''Ik was vandaag de baas op het ijs''

''Ik was vandaag de baas op het ijs.'' Dat sei Europees kampioen shorttrack Sjinkie Knegt uit Bantega zondagmiddag na afloop van de wedstrijden in Dresden. Knegt werd voor de derde keer Europees kampioen shorttrack en pakte ook nog goud met de aflossingsploeg. ''Ik heb vijf goede afstanden neergezet'', vertelt hij. ''De manier waarop, hoe het rijden ging, dat was prachtig. De 500 meter en de aflossing waren fenomenaal. Ik ben er heel blij mee.''

Toch ziet Sjinkie Knegt nog verbeterpunten: ''Ik moet zorgen dat ik na een dag volledig schaatsen weer fit kan zijn''. De shorttracker denkt dat ze dit weekend aan de andere landen hebben laten zien dat Nederland kan meedoen om de prijzen.

Finalewaardig op de Spelen

''Wij moeten er nog één schepje bovenop doen, en dan zijn we finalewaardig op de Olympische Spelen'', volgens Knegt. ''Ik hoop dat ze allemaal heel erg zijn geschrokken, en dat ze rekening met ons houden. Dan kan het voor ons heel mooi worden!''