Mathieu van der Poel wint NK veldrijden in Surhuisterveen

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag opnieuw de nationale titel bij het veldrijden gewonnen. De 22-jarige renner was in Surhuisterveen veel te sterk voor de concurrentie. Van der Poel reed nagenoeg de gehele wedstrijd in zijn eentje op kop. Lars van der Haar eindigde op 1 minuut en 10 seconden achterstand als tweede. Het brons ging naar David van der Poel, de oudere broer van Mathieu.

Ook in 2015, 2016 en 2017 was van der Poel de beste op het NK. Eerder ging de Nederlandse titel bij de vrouwen naar Lucinda Brand.