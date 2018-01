Nederlandse shorttrackmannen pakken Europese titel

De Nederlandse mannenploeg is bij de EK shorttrack in Dresden op de aflossing voor de vijfde keer Europees kampioen geworden. Onder aanvoering van Sjinkie Knegt versloeg het team van bondscoach Jeroen Otter Rusland en Hongarije. Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma, Dennis Visser en een ijzersterke Knegt, die op de EK zijn vijfde gouden medaille veroverde, reden een uitstekende relay over 5000 meter.

Bij de vrouwen ging de Europese titel naar Rusland, voor Hongarije en Frankrijk. Nederland wist zich niet te plaatsen voor de finale.