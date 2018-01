Het gaat slecht met de Noordse woelmuis, volgens onderzoek

Het gaat slecht met de Noordse woelmuis in Fryslân. Dat is de enige zoogdierensoort die alleen in Nederland voorkomt. In opdracht van de provincie heeft ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga op 170 locaties gezocht naar de Noordse woelmuis. Niet met vallen, maar door muizenstront te zoeken en daarvan door DNA-onderzoek uit te vinden om welke soort het gaat.

Aantal verder afgenomen

Het was nog niet zo eenvoudig om de keuteltjes te vinden, want die zijn heel klein. Het is voor het eerst dat deze methode op zo'n grote schaal gebruikt is. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal plekken waar de Noordse woelmuis zit, nog verder is afgenomen. Bij de Grote Wielen zijn ze bijvoorbeeld verdwenen. De soort doet het vooral goed in gebieden met een variabel waterpeil en door de grote gemalen zijn die er bijna niet meer.

De Noordse woelmuis kan daardoor de concurrentie met andere soorten niet meer aan, die zich op veel meer plaatsen thuisvoelen.