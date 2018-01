Sjinkie Knegt voor derde keer Europees kampioen shorttrack

Sjinkie Knegt is zondagmiddag voor de derde keer in zijn carriëre Europees kampioen shorttrack geworden. In de finale van de 1000 meter in Dresden stelde Knegt zijn titel veilig. Hij was sneller dan de Rus Semen Elistratov en Roberto Pukitis uit Letland. Knegt won zaterdag in Dresden ook al de 500 en de 1500 meter. De 28-jarige Bantegaaster was zondag al zeker van de titel, nog voordat de laatste afstand op het EK shorttrack werd verreden.

Finale perfect

''De finale was perfect", zei Knegt na afloop. ''In de halve finale maakte ik nog wat foutjes, maar nu ging het veel beter.'' Knegt werd derde in de halve finale, maar kreeg toch een plaats in de finale omdat hij werd gehinderd.

Itzhak de Laat ging in de B-finale van de 1000 meter naar de tweede plaats. Daan Breeuwsma werd in de voorrondes uitgeschakeld.