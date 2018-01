NAM: ''Niet meer gas uit Fryslân, als Groningen minder moet"

Er zal niet meer gas worden gewonnen uit Friese putten, als het besluit valt dat de gaskraan in de provincie Groningen verder dicht moet. Dat zei communicatiemanager Sape Jan Terpstra van de NAM. De Dokkumer zat zondag aan tafel in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân. Hy meldde dat de Friese velden zo langzamerhand leeg raken. "De productie loopt er ongeveer per jaar met twintig procent terug en dat is een natuurlijk proces.''

Alleen als er nieuwe velden in gebruiken genomen worden, zoals dat boven Ternaard, kan er meer gas gewonnen worden in Fryslân. De kans op aardbevingen in onze provincie als gevolg van de gaswinning schat Terpstra in als 'nihil'.