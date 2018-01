Cambuur: Geen Kallon en Narsingh

Cambuur moet het maandag in de uitwedstrijd tegen Jong AZ zonder Isa Kallon en Furdjel Narsingh stellen. Zij zijn onvoldoende fit om te voetballen. Kevin van Kippersluis en Justin Mathieu zijn hun vervangers. Cambuur begon het jaar 2018 afgelopen vrijdag prima met een 3-2 overwinning op De Graafschap. Trainer Sipke Hulshoff realiseert zich dat één zwaluw nog geen zomer maakt. "AZ kan ons kantelpunt worden. Als wij die wedstrijd winnen, dan zitten we op het vinkentouw."

De Leeuwarders hebben voor de winterstop als doelstelling uitgesproken de play offs te willen halen. Als Cambuur de inhaalwedstrijd tegen AZ wint, staat de club op 26 punten. Dan is de aansluiting met het linkerrijtje gevonden. AZ staat op de een na onderste plaats in de Jupiler League-ranglijst. Het is de vraag of, en - indien ja - hoeveel spelers van de eerste selectie morgen in actie zullen komen. De verwachting is dat maandag een aantal spelers uit het eerste elftal zal meespelen tegen AZ.