Laatste koers voor Derek Buitenzorg

Derek Buitenzorg, het drafpaard van de sportredactie van Omrop Fryslân, houdt ermee op. In 2011 redde de sportredactie de 1-jarige Derek van de slacht. De drafpaard kreeg zijn eigen realitysoap in het TV-programma Boppeslach.



Geen idee

"We hadden geen waar we aan begonnen", zei Simone Scheffer die de eerste reportage over de aankoop van Derek maakte. "Toen besefte ik dat het een echt paard was dat verzorgd moest worden". Het idee was ontstaan bij collega Gerrit de Boer. "Ik hoorde dat hij voor 100 euro verkocht was voor de slacht en dacht toen: Daar moeten we iets mee doen". Derek Buitenzorg is een bekende naam geworden in de paardenrensport.



Mooie TV

De eerste keer voor de sulky, een behandeling bij de tandarts en de chiropractor, ja zelfs zijn castratie werden vastgelegd door de Omropcamera's. De verslaggever kon er niet tegen en viel flauw. Het leverde mooie beelden op voor tv.



Eigen wil

Derek kreeg een plaats bij trainer-pikeur Eelke Kruis in Terband. Trainster Sjoukje Wagenaar nam hem onder haar hoede. Derek had talent, maar ook een sterke eigen wil. Zo was hij vaak met geen mogelijkheid in de trailer te krijgen. En op de baan had hij de gewoonte vlak voor het einde af te slaan. "Hoe vaak ik niet naar Wolvega ben gegeaan om een reportage te maken over dat hij zich eindelijk zou kwalificeren. Ik dacht op een gegeven moment dat het nooit zou lukken", vertelt Arjen de Boer. Met trainer Arend de Wrede lukte het uiteindelijk wel: Derek mocht koersen.



Hall of Fame

Derek werd zowel op als buiten de baan een begrip. Hij kreeg een eigen glossy, de band Die Twa maakte een kerstlied over hem en op fandagen wilde iedereeen met hem op de foto. Derek Buitenzorg is het eerste drafpaard dat een plek heeft gekregen in de Hall of Fame van de NDR, de Nederlânske Draf- en Rensport, voordat hij ooit een koers had gewonnen. Het zegt iets over zijn betekenis voor de paardenrensport.



Laatste keer

Tweemaal won Derek een koers. In totaal heeft hij 10.000 euro aan prijzengeld binnengehaald, maar een echte topper is hij nooit geworden. Daarom is het besluit gevallen dat Derek gaat stoppen. Op vrijdag 19 februari loopt hij zijn laatste koers in Wolvega. Simone: "Het was een mooi jongensboek."

Gaat hij nu alsnog naar de slacht?

Nee, de sportredactie van Omrop Fryslân heeft een nieuwe plek voor hem gevonden waar hij goed wordt verzorgd.



Luister naar de reportage in Buro de Vries.