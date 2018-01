Meisje van 15 jaar onder invloed naar ziekenhuis gebracht

Een 15-jarig meisje is in de nacht van zaterdag op zondag naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden gebracht, omdat ze onwel was geworden. Dat was op een besloten feest in een horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier. De politie werd erbij gehaald en die stelde vast dat het meisje onder invloed van alcohol was. Het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er kwam in diezelfde nacht nog een melding over een onwelwording in de binnenstad van de Friese hoofdstad. Een 26-jarige inwoonster van de stad was in de fietsenstalling aan het Zaailand op haar achterhoofd gevallen. Na controle is ze overgedragen aan haar naasten. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

Verder werd een 23-jarige Leeuwarder ingesloten vanwege huisvredebreuk. De man had een horeca-ontzegging. De politie zag hem een café aan het Ruiterskwartier binnengaan. De man is aangehouden.