De gemeente Achtkarspelen houdt op 25 januari een bijzondere raadsvergadering in het kerkje fan Augustinusga. Het dorp wordt dan uitgeroepen tot 'Cultureel Hoofddorp 2018' van Achtkarspelen.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zullen op die dag gekleed gaan in kledij die begin negentiende eeuw in zwang was. In het eerste deel van de vergadering zal worden verteld welke onderwerpen in die tijd actueel waren. Daarna begint de reguliere gemeenteraadsvergadering.