Brok houdt kortste nieuwjaarsrede van alle commissarissen

Commissaris van de koning Arno Brok van Fryslân heeft dit jaar de kortste nieuwjaarstoespraak van alle commissarissen van Nederland gehouden. Dat heeft hoofd communicatie van de provincie Fryslân Marcel de Jong berekend. Met bijna 700 woorden is de nieuwjaarsrede van Brok de kortste. Commissaris Van den Donk van Noord-Brabant had met ruim 3200 woorden de langste rede.



Arno Brok gebruikte slechts eenmaal het woordje 'ik' in zijn nieuwjaarstoespraak.