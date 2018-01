Crispijn Ariëns wint KPN Marathon Cup in Alkmaar

Schaatser Crispijn Ariëns uit Wolvega heeft zaterdagavond de elfde KPN Marathon Cup in Alkmaar op zijn naam geschreven. Het was de tweede seizoensoverwinning voor Ariëns, sinds de eerste begin november in Heerenveen. Hij nam de koppositie over van teamgenoot Sjoerd den Hertog. Johan Knol eindigde in Alkmaar als tweede en Marcel van Ham kwam als derde over de finish.

Bij de vrouwen won Lisa van der Geest. Emma Engbers eindigde als tweede, gevolgd door Aggie Walsma uit Bolsward. Zij pakte daarna het brons in Alkmaar.