LDODK is er zaterdagavond niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen DOS'46 te winnen. De korfballers verloren met 25-23 op bezoek in Nijeveen. De Gorredijkers liepen de gehele wedstrijd achter de thuisploeg aan. Die bleef steeds met enkele punten op voorsprong staan. In de laatste minuten kon LDODK dichterbij komen, maar er was geen tijd meer om DOS'46 echt in de problemen te brengen.

Aankomende week speelt LDODK de volgende competitiewedstrijd tegen Fortuna.